Последние новости на утро 29 июня 2021: Швейцария обыграла Францию на Евро-2020 впервые с 1992 года

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 июня 2021 года.

Футболисты сборной Франции на групповом этапе Евро-2020 заполучили изрядную долю критики за свою игру. Ничья с командой Венгрии 1:1, по сути, была «звоночком» для команды Дидье Дешама. Об этом пишет "КП-спорт". Матч Франция — Швейцария стал довольно ярким поединком с классным сценарием. И даже после ураганной игры с Португалией несколько дней назад перестроиться чемпионам мира-2018 не удалось так, чтобы провести ровный поединок против Швейцарии и добиться победы на классе. Пришлось понервничать всем, следя за игрой в Бухаресте. Французы выигрывали 3:1 по ходу матча, но проиграли в серии пенальти 4:5.

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов превысила отметку в один триллион долларов. Это связано с тем, что произошел резкий взлет акций компании - их стоимость выросла на 15,92 доллара или 4,66%.

В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства. Он устанавливает правила разведения, а также защиты и сохранения пчел в стране.

Госдеп США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации для американских граждан. В них жителей страны призывают воздержаться от путешествий по России. В частности, американам не рекомендованы к посещению Северный Кавказ, Чечня, Эльбрус и Крым.

Российские киностудии и IT-компании получат от государства 500 миллионов рублей на продвижение на международном рынке. Первый этап отбора проектов уже завершился.

"Пенсия – автоматом, работа – по желанию, досуг – по возможности": Пять изменений, которые ждут российских пенсионеров. В правительстве придумали "Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения".

Путин реанимирует "ядерное цунами" и другое советское супероружие, чтобы выбить зубы всем, кто вздумает покуситься на Россию.

В Греции сотрудники правоохранительных органов нашли полотна художников Пабло Пикассо и Пита Мондриана, похищенные из Картинной галереи Афин. Работы "Голова женщины" и "Ветряная мельница" пропали еще в 2012 году и только теперь, спустя девять лет, творения удалось обнаружить в крипте в небольшом греческом городе Кератея.

"С домов срывало крыши, затопило метро": Самые яркие кадры суперливня и урагана в Москве 28 июня 2021 года.

Возможное решение России отказаться от доллара будет своеобразным протестом, насмешкой и презрением в адрес США, считает китайский эксперт Чэнь Ицзюнь. По его мнению дедолларизация, скорее всего, не окажет существенного влияния на РФ. Статус рубля как законного платежного средства остается стабилен.