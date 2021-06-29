Байден обвинил Трампа в "невообразимом ущербе" международным отношениям США

Джо Байден обвинил Дональда Трампа в "невообразимом ущербе" международным отношениям США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что бывший американский лидер Дональд Трамп нанес "невообразимый ущерб" отношениям США с другими странами. Заявление было сделано на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

- Кстати, я только что вернулся из Европы. <...> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это - невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте (президента), — сказал Байден.

При этом он не стал называть Трампа по имени. Также президент не уточнил, какой конкретно нанес ущерб Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с приходом к власти в стране Джо Байдена США терпят унижения от России, Ирана и Китая. Он считает, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) грозит разрушить Израиль или же может обернуться еще более худшим событием - большой войной.