Байден заявил, что США выступают за стабильные отношения с Россией

Джо Байден заявил, что США и Россия могут сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и климата Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

- Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата, — сказал Байден.

Тем не менее, он предупредил, что предпримет ответные меры в случае возможных кибератак и вмешательства в американскую экономику со стороны России.

Напомним, Джо Байден считает, что бывший американский лидер Дональд Трамп нанес "невообразимый ущерб" отношениям США с другими странами. Заявление было сделано на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. При этом он не стал называть Трампа по имени. Также президент не уточнил, какой конкретно нанес ущерб Трамп.