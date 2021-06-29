Жителей ряда регионов РФ предупредили о дополнительном выходном в июле

В ряде регионов РФ будет дополнительный выходной в июле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в ряде регионов России 20 июля будет выходным днем из-за праздника Курбан-байрам.

- На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст.112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст.6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы, — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Иванова-Швец отметила, что выходной в этот праздник вполне оправдан, так как производительность в такие дни минимальная, а у бизнеса растут расходы из-за двойной оплаты за работу в праздничный или выходной день.

Напомним, Курбан-байрам, или, как называют его арабы, Ид аль-Адха, известен как праздник завершения хаджа. Мусульмане в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным и голодающим. Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего. KP.Ru составил путеводитель праздника Курбан-байрам, рассказал о его традициях, истории, когда и как его празднуют.