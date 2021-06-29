Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета флага РФ на логотип

СБР разрешили вернуть цвета флага РФ на логотип Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Союзу биатлонистов России вернуть цвета российского флага на логотип. Об этом рассказали в пресс-службе СБР.

На прошедшем чемпионате мира в Словении российская сборная из-за санкций WADA выступала в статусе команды СБР без государственных символов.

- В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой, — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

Также он отметил поддержку со стороны Олимпийского комитета России и Министерства спорта России.

В начале февраля российским биатлонистам, тренерам и специалистам команды настоятельно рекомендовали не публиковать в соцсетях изображение флага РФ во время чемпионата мира в Словении. В Международном союзе биатлонистов отметили, что за нарушение правил российским спортсменам может быть вынесено предупреждение.