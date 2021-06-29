РФПИ: «Спутник V» показал эффективность почти 98% в ОАЭ

«Спутник V» показал эффективность почти 98% в ОАЭ, сообщили в РФПИ Фото: REUTERS

Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Объединенных Арабских Эмиратах показало эффективность 97,8%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Данные основаны на вакцинации 81 тысячи человек, привитых обоими компонентами препарата. Против тяжелых форм заболевания «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 100%.

Как отметили в РФПИ, во время вакцинации не было ни одной жалобы на тяжелые побочные эффекты от препарата и ни одного случая госпитализации. Кроме того, в результате применения вакцины не зафиксировано ни одной смерти.

Напомним, «Спутник V» был одобрен в ОАЭ в январе 2021 года.

В данный момент российская вакцина зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 67 странах мира. По данным ученных, ее эффективность составляет 97%. О результатах третьей фазы клинических исследований российского препарата написал авторитетный научный журнал Lancet.