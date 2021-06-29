Михаил Дегтярев наградил победителей Всеармейского конкурса

Победители краевого этапа соревнований отправятся во Вьетнам, где представят Россию на Армейских международных играх. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края посетил финальные соревнования Всеармейского конкурса «Аварийный район». Победителем стала команда 12 Главного управления Минобороны России города Хабаровска.

В состязаниях участвовали 120 спасателей в составе 8 команд. В ходе соревнований спасатели ликвидировали очаг возгорания, взбирались на 12-метровый скалодром, а также выполняли нормативы по огневой подготовке.

- Для Хабаровского края проведение соревнований такого уровня – это очень почетное и значимое событие. Условия конкурса были максимально приближены к реальной действительности. Вы продемонстрировали слаженность и мастерство команд, высокий профессионализм при ликвидации последствий нештатных ситуаций. Уверен, что созданная база будет и в дальнейшем востребована для проведения спортивных, культурно-зрелищных и патриотических мероприятий, - обратился к участникам и организаторам соревнований Михаил Дегтярев.

Команда 12 Главного управления Минобороны представит Россию на Армейских международных играх «АрМИ-2021» в столице Социалистической Республики Вьетнам городе Ханой.