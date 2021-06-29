Иммунолог перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса

Владислав Жемчугов перечислил особенности лямбда-штамма коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об отличительных особенностях лямбда-штамма коронавирусной инфекции.

- Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру, — сказал специалист в эфире "Радио 1".

Штамм будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел или не сделал прививку, отметил Жемчугов. По мнению вирусолога, штамм "лямбда" вскоре сместит "дельту".

Ранее британские ученые перечислили симптомы лямбда-штамма. Предполагается, что лямбда-штамм имеет высокую степень заразности из-за нескольких мутаций в спайковом белке. У ученых пока нет доказательств тому, что штамм провоцирует более тяжелое течение болезни или ослабевает действие вакцин. Однако специалисты советуют обращать внимание на высокую температуру, постоянный кашель, а также потерю или изменение обоняния или вкуса.