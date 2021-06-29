Михаил Дегтярев выделил дополнительных 113 млн рублей на субсидирование внутренних перелетов

Дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов для жителей пяти северных районов. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился о выделении дополнительных 113 миллионов рублей на программу льготных перелетов в северные районы.

Теперь жители пяти северных районов (Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского) смогут купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по льготной цене.

– Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены Законодательной Думой края. Однако льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Вопрос с продажами удалось уладить благодаря решению о выделении дополнительных средств, – уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Правом льготного перелета жители вышеперечисленных районов смогут воспользоваться четыре раза в году. Тарифы по пассажирским перевозкам сохранены на уровне 2020 года – 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров.