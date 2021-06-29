Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 11:02

Михаил Дегтярев выделил дополнительных 113 млн рублей на субсидирование внутренних перелетов

Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители пяти северных территорий
Олег ОРЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов для жителей пяти северных районов.

Дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов для жителей пяти северных районов.

Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился о выделении дополнительных 113 миллионов рублей на программу льготных перелетов в северные районы.

Теперь жители пяти северных районов (Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского) смогут купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по льготной цене.

– Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены Законодательной Думой края. Однако льготные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Вопрос с продажами удалось уладить благодаря решению о выделении дополнительных средств,уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Правом льготного перелета жители вышеперечисленных районов смогут воспользоваться четыре раза в году. Тарифы по пассажирским перевозкам сохранены на уровне 2020 года – 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров.