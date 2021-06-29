Силуанов спрогнозировал долгосрочный рост российской экономики Фото: пресс-служба Министерства финансов РФ

Экономика России должна выйти на долгосрочный устойчивый рост, чему будет способствовать политика правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как написал глава Минфина в статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы», экономическая политика страны должны адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса. В результате будет обеспечено «последовательное повышение качества жизни населения», сообщил Силуанов.

Министр подчеркнул, что для решения этих задач необходимо «содействовать достижению национальных целей развития России». В числе ключевых приоритетов Силуанов выделил обеспечение качественной медицинской помощи, рост реальных доходов граждан, обеспечение равных возможностей получения образования, формирование комфортной среды для жизни и экономической деятельности.

Глава Минфина отметил, что сейчас кабинет министров разрабатывает стратегические инициативы, в которых заложены основные приоритеты экономического развития страны. Так, в них будут предусмотрены расширение сектора высокотехнологичной экономики, «агрессивное» развитие инфраструктуры и укрепление «клиентоцентричной ориентации государства».

Как писал сайт kp.ru, ранее Силуанов назвал в числе приоритетов политики правительства рост доходов населения и снижение числа бедных.

В начале года глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что реальные доходы жителей России вновь начнут расти в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Тогда министр отметил, что экономика государства уже вступила в фазу активного восстановления.