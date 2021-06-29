Антон Силуанов сообщил, что расходы на экономику России выросли на 17% в 2020 году Фото: Александр ГЛУЗ

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что расходы на российскую экономику выросли на 17% в 2020 году. Об этом он написал в статье "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" для журнала "Финансы".

- В целом расходы на национальную экономику повысились по сравнению с докризисным планом на 17%, на социальную политику - на 10%, — написал министр.

Также Силуанов перечислил основные направления господдержки, оказываемой во время пандемии коронавирусной инфекции. Это допвыплаты медикам, борющимся с инфекцией, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, помощь пострадавшим от пандемии отраслям и прочее.

Ранее Антон Силуанов заявил, что экономика России должна выйти на долгосрочный устойчивый рост, чему будет способствовать политика правительства. В числе ключевых приоритетов Силуанов выделил обеспечение качественной медицинской помощи, рост реальных доходов граждан, обеспечение равных возможностей получения образования, формирование комфортной среды для жизни и экономической деятельности.