Россия проверила систему противовоздушной обороны в Крыму на фоне учений НАТО Sea Breeze

Россия проверила систему противовоздушной обороны на фоне учений Североатлантического альянса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны на фоне военных учений Североатлантического альянса Sea Breeze. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Экипажи самолётов и вертолётов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчётами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова. Экипажи самолетов СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с различных направлений, — сообщил он.

Напомним, российский Черноморский флот контролирует действия судов НАТО и других государств, которые участвуют в учениях Sea Breeze в акватории Черного моря. Отмечается, что основные участники Sea Breeze в этом году: Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и государства-партнеры. В учениях будут задействованы примерно четыре тысяч военных, 40 судов, 30 единиц авиации и свыше сотни автомобилей и бронетехники.