Москвичам посоветовали определять подлинность QR-кодов в официальных приложениях

Москвичам посоветовали проверять подлинность QR-кодов в официальных приложениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверить подлинность QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий в Москве можно в официальных приложениях «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы», сообщает столичный департамент транспорта.

Для проверки QR-кода в «Московский транспорт» нужно выбрать в меню функцию «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)», после чего отсканировать код камерой смартфона. Авторизовываться при этом необязательно.

В приложении «Помощник Москвы» нужно авторизоваться, перейти в раздел «Нарушения» и кликнуть красный значок с изображением фотоаппарата. После этого во вкладке «Фиксация» нужно выбрать функцию «Проверка цифрового сертификата» и отсканировать его камерой.

Функция проверки QR-кодов в приложении «Метро Москвы» появится в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, в Москве мошенники стали продавать поддельные QR-коды для входа в рестораны столицы.

Напомним, с 28 июня 2021 года в Москве работа заведений общественного питания началась в «бесковидном» формате. Теперь рестораны и кафе могут принимать в качестве гостей только тех, кто привился от коронавируса, а также переболевших посетителей в течение последних шести месяцев либо имеющих при себе результаты с отрицательным ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Вход в заведения возможен только по QR-коду.