В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса для детей от трех лет

Вакцину от коронавируса для детей от трех лет успешно испытали в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае успешно прошла испытания вакцина от коронавирусной инфекции CoronaVac среди детей от трех лет. Об этом сообщает медицинский журнал The Lancet.

- Дети и подростки возрастом от трех до 17 лет хорошо перенесли прививку вакциной CoronaVac, она продемонстрировала безопасность и вызвала гуморальную реакцию, — говорится в тексте исследования.

При этом в ходе испытаний не выявили серьезных подобных реакций. 13% участников сообщили о локальной боли в месте укола. Один ребенок заболел пневмонией, однако, по мнению, врачей это никак не связано с прививкой.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавиурса для детей будет зарегистрирована в стране в сентябре. Минимальный срок регистрации препарата – до 15 сентября, максимум – до 20 сентября.