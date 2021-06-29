В России зафиксировали 652 смерти от коронавируса за сутки

В России зафиксировали 652 смерти от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России зафиксировали 652 летальных исхода у пациентов с COVID-19.

В частности, в Москве умер 121 человек с инфекцией. В Санкт-Петербурге зафиксировали 119 летальных исходов. В Нижегородской области — 27 смертей. С начала пандемии в России зафиксировали 134 545 смертей.

Напомним, в России за прошедшие сутки зафиксировали 20 616 случаев заражения COVID-19. За все время в стране зарегистрировано 5 493 557 случаев заболевания. Также за минувшие сутки умерли 652 человека. После болезни выписали 14 697 пациентов.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов заявил, что поскольку в России рекомендации привиться очень многие игнорируют, в нашей стране объективно необходима кроме добровольной обязательная вакцинация определенных групп граждан. COVID-19 — это заболевание, которое опасно для окружающих, добавил специалист.