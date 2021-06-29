Четверть россиян не верят, что без связей можно построить успешную карьеру

Опрос показал, сколько россиян строят карьеру самостоятельно и не полагаются на связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики провели опрос и узнали, какое значение россияне придают связям при продвижении по карьерной лестнице. Оказалось, что 25% респондентов уверены, что без связей невозможно добиться успеха на работе.

Почти половина участников исследования (44%), заявили, что связи иногда бывают полезны при продвижении в карьере.

При этом только 17% россиян считают, что навыки и знания куда важнее полезных знакомств. Еще 14% опрошенных уверены, что во многом на то, как сложится карьера влияют удача и умение найти общий язык с коллегами и руководством, передает RT.

Кроме того, 10% россиян признались в том, что регулярно используют личные связи для любых карьерных передвижений. Еще 25% респондентов рассказали, что им удалось воспользоваться полезными знакомствами однажды. А вот 65% опрошенных строят свою карьеру самостоятельно, без чей-либо помощи, передает Москва 24.

Напомним, ранее почти половина россиян признались, что хотели бы найти подработку этим летом, а еще 9% сообщили, что уже имеют дополнительный источник дохода, передает телеканал «360».