ЕС заявил о подготовке новых санкций против России Фото: REUTERS

В ближайшие месяцы верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит проекты новых санкций в отношении России.

Действия ЕС против России будут основаны прежде всего «на сохранении единого подхода» стран содружества по отношению Москве, написал Боррель в своем блоге. Единство стран ЕС «является нашим самым сильным преимуществом при работе с Россией», заявил глава европейской дипломатии.

Как уточнил Боррель, Евросовет поручил ему представить варианты дополнительных ограничений в отношении РФ, которые будут введены, если Москва «продолжит нарушать международное право в государствах ЕС и их соседях». Также дипломату поручено разработать варианты взаимодействия с Россией в таких сферах, как климат, здравоохранение, внешняя политика.

При этом Боррель подчеркнул, что Брюссель заинтересован в совместном с Москвой решении глобальных проблем, поскольку она имеет определяющую роль на международной арене. Влияние России усиливается, в том числе в тех регионах, где ЕС имеет свои интересы, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе страны ЕС решили продлить экономические санкции против России, поскольку не увидели прогресса в реализации Минских соглашений констатировали нарастание напряженности на границе Украины и РФ.

В апреле 2021 Россия в ответ на введенные Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран Евросоюза.

Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что истинная цель антироссийских санкций ЕС – «любой ценой сдержать развитие нашей страны».