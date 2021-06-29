Собянин утвердил дополнительные меры поддержки ресторанов Москвы

Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки общепита Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки столичных предприятий общественного питания.

В частности, кафе и ресторанам предоставят отсрочку по уплате арендных платежей. Кроме того, их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

По задумке мэра и регионального правительства, это должно смягчить последствия от новых ограничений, вызванных ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве только за 26 июня 2021 года на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались более 85 тысяч человек. По словам главы города, для улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение месяца необходимо привить еще около двух миллионов граждан.

До этого столичный мэр заявлял, что столица России заново переживает пандемию коронавируса. По мнению Собянина, чтобы побороть пандемию необходима быстрая масштабная вакцинация или локдаун.