Московский суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей

Cуд Москвы признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский суд города Москвы признал законным решение оштрафовать социальную сеть TikTok на 2,6 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В частности, в соцсети призывали несовершеннолетних выйти на незаконные акции.

- Решением суда постановление мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении ТикТок Пти.Лтд (TikTok Pte.Ltd) оставлено без изменения, а жалоба защитника - без удовлетворения, — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

У социальной сети будет 60 дней для погашения штрафа.

Ранее эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok около 1,7 тысячи видеороликов, пропагандирующих суицид среди подростков. Как отметили специалисты, это максимальный показатель среди крупных медиаплатформ. Отмечается, что исследование проводилось с конца марта по июнь текущего года. Кроме сети TikTok, эксперты анализировали также контент в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".