Путин поздравил работников судостроения с Днем кораблестроителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил работников кораблестроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя, который отмечается в России 29 июня.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что разработки российских корабелов уникальны и не имеют аналогов в мире. Как заявил глава государства, особую гордость вызывают дизельные и атомные ледоколы, а также первая в мире плавучая электростанция «Академик Ломоносов» и автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д».

День кораблестроителя объединяет тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, и конструкторов, подчеркнул Путин. Он отметил, что работники отрасли «вносят значимый вклад в укрепление экономического и оборонного потенциала России».

«Созданный Петром Великим регулярный флот, которому в нынешнем году исполняется 325 лет, обеспечил России статус великой морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры. Сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников», – заявил президент.

Как подчеркнул российский лидер, технологический уровень производства российских кораблестроителей позволяет решать задачи любой сложности, будь то создание военных кораблей или гражданских судов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин поздравил с профессиональным праздником работников медицины.