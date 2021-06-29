Правительство РФ выделит около 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Российское правительство выделит около 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

По поручению российского лидера Владимира Путина правительство выделит около 30 миллиардов рублей на ремонт дорог практически во всех регионах страны. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

- По предложению президента правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах страны, — сказал министр.

Мишустин отметил важность состояния дорог практически для любой отрасли экономики. Премьер призвал максимально быстро довести средства до регионов, чтобы там как можно скорее начались работы.

В конце 2020 года правительство РФ на три года выделило регионам 172,3 миллиарда рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Сообщается, что федеральное финансирование позволит региональным властям активно создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также постепенно внедрять интеллектуальные транспортные системы.