Экономисты предупредили россиян о росте процентов по кредитам с 1 июля 2021 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экономисты посоветовали поторопиться с оформлением кредитов, пока не выросли процентные ставки. С 1 июля ЦБ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Объем таких ссуд постоянно растет и ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по данным продуктам. Для простого заемщика это значит, что банк ужесточит условия и повысит проценты.

Эксперты советуют очень осмотрительно подходить к оформлению кредитов. Стоит несколько раз подумать и просчитать, прежде чем оформить договор займа.

Брать кредит стоит только в том случае, если деньги действительно очень нужны человеку, а его доход стабилен и позволит выполнять финансовые обязательства несколько лет подряд.

- 50% от дохода — вот максимальная нагрузка, которую может взять на себя человек, оформивший кредит. Скорее всего, на предстоящем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка снова будет увеличена, это значит, что кредит, если он очень нужен, надо брать сейчас, - комментирует Life.ru первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

С каждым повышением ключевой ставки будут расти и процентные ставки по кредитам. Эксперты уверены, что в июле ключевая ставка тоже вырастет.

- Ставка повышается для того, чтобы обуздать инфляцию. Основная цель Центрального банка — это инфляция 4%. Сейчас инфляция — 6,2%. Базовая ставка поднимается, потому что реакции на прошлые повышения ЦБ пока что не видит. Повышение составит минимум 0,5 п.п., - говорит "Известиям" портфельный управляющий Евгений Жорнист.

Поэтому последние дни июня экономисты называют самыми удачными, чтобы оформить кредит.

- Текущий момент для получения кредита представляется оптимальным — не все банки успели как следует задрать планку по стоимости долга. Так что лучше не затягивать с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов, - советует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.