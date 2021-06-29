Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот один миллион доз вакцины "Ковивак"

Центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот один миллион доз вакцины от коронавируса "Ковивак" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр имени Чумакова произвел и выпустил один миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак".

- По графику мы планировали до конца июня выпустить 1 млн доз "Ковивака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины, — цитирует представителя центра ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в России предпринимаются энергичные усилия для удовлетворения скачкообразного роста спроса на вакцины от коронавирусной инфекции. Он отметил, что в стране вырос спрос на вакцинацию.

26 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый дозы однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. До конца июня поступит еще около 2,5 миллиона доз.Министр добавил, что препарат будет использоваться в основном для ревакцинации переболевших или уже ранее привитых.