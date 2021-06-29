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Политика29 июня 2021 13:15

Песков: Кремль не видит в обысках у сотрудников издания «Проект» мотива ненависти силовиков

Действия правоохранителей имеют законные обоснования, отметил пресс-секретарь Владимира Путина
Абдулла ШАКИРОВ
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Кремль не видит в обысках у сотрудников издания «Проект» мотива ненависти силовиков, заявил Песков

Кремль не видит в обысках у сотрудников издания «Проект» мотива ненависти силовиков, заявил Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не увидел в обысках у сотрудников издания «Проект» мотива ненависти правоохранителей в ответ на расследования журналистов, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в Кремле не знают о сути претензий силовиков. Для подобных действий существует законное обоснование, подчеркнул Песков.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 29 июня, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, у его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

Издание «Проект» было создано в 2018 году. Телеканал RT по итогам собственного расследования в феврале 2021 года выяснил, что ресурс получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.