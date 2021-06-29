Гинцбург: Коронавирус даже в легкой форме опасен последствиями для организма

Александр Гинцбург сообщил, что коронавирус дает тяжелые осложнения даже в легкой форме. Фото: ДЖАПАРИДЗЕ Михаил/ТАСС

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что даже у пациентов с легким течением коронавирусной есть риск получить осложнения.

- Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания, — сказал специалист во время пресс-конференции.

Ранее Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций летальность коронавирусной инфекции в отдельных случаях выросла с 2% до 5-10%. Гинцбург подчеркнул, что за последние недели вакцинация стала особенно актуальна, так как коронавирус постоянно мутирует. Также специалист считает правильным решение Министерства здравоохранения России ввести ревакцинацию каждые полгода.