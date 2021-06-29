Британский военный во время учений Sea Breeze высмеял скудные обеды на Украине

Военный Британии во время учений Sea Breeze высмеяли скудные обеды на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солдат из Великобритании, принимающий участие в военных учениях Sea Breeze 2021 на Украине, высмеял скудные обеды.

Мужчина разместил у себя в Instagram фотографию с обедом в виде гречки, куска помидора, огурца и одной сосиски.

- Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак для гостя из НАТО. У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили в течение последних трех приемов пищи, а затем немного простой гречневой крупы и сосиски с гарниром из нарезанных огурцов и двух ломтиков помидоров, — подписал снимок солдат.

В 2019 году опубликованное на YouTube видео учений буксира Военно-морских сил Украины "Корец" в Азовском море высмеяли пользователи интернета. На видео видно, как служащие с палубы "грозного корабля" метают ручные гранаты, стреляют из автоматов в пустоту. Пользователи обратили внимание, что военные ведут себя скорее как браконьеры на рыбалке.