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Политика29 июня 2021 14:10

Британский военный во время учений Sea Breeze высмеял скудные обеды на Украине

Мужчина разместил в соцсети фотографию с обедом в виде гречки, куска помидора, огурца и одной сосиски
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Военный Британии во время учений Sea Breeze высмеяли скудные обеды на Украине

Военный Британии во время учений Sea Breeze высмеяли скудные обеды на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солдат из Великобритании, принимающий участие в военных учениях Sea Breeze 2021 на Украине, высмеял скудные обеды.

Мужчина разместил у себя в Instagram фотографию с обедом в виде гречки, куска помидора, огурца и одной сосиски.

- Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак для гостя из НАТО. У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили в течение последних трех приемов пищи, а затем немного простой гречневой крупы и сосиски с гарниром из нарезанных огурцов и двух ломтиков помидоров, — подписал снимок солдат.

В 2019 году опубликованное на YouTube видео учений буксира Военно-морских сил Украины "Корец" в Азовском море высмеяли пользователи интернета. На видео видно, как служащие с палубы "грозного корабля" метают ручные гранаты, стреляют из автоматов в пустоту. Пользователи обратили внимание, что военные ведут себя скорее как браконьеры на рыбалке.