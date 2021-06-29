Минздрав РФ предлагает спрашивать у пациентов справку о вакцинации при плановой госпитализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России предложило обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации и при заезде в санатории.

Согласно проекту приказа, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов, пациенты должны будут показывать справку о вакцинации от COVID-19 во время госпитализации в медучреждения и при получении санаторно-курортного лечения «в целях создания комфортных условий для вакцинированных пациентов».

Документ разработан в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса, отмечается в проекте приказа.

Как писал сайт kp.ru, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов заявил, что поскольку в России рекомендации привиться очень многие игнорируют, в стране объективно необходима, кроме добровольной, обязательная вакцинация определенных групп граждан. COVID-19 — это заболевание, которое опасно для окружающих, добавил специалист.