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Здоровье29 июня 2021 14:17

Минздрав РФ предлагает спрашивать у пациентов справку о вакцинации при плановой госпитализации

Предоставлять ее должны будут и те, кто получает санаторно-курортное лечение
Абдулла ШАКИРОВ
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Минздрав РФ предлагает спрашивать у пациентов справку о вакцинации при плановой госпитализации

Минздрав РФ предлагает спрашивать у пациентов справку о вакцинации при плановой госпитализации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения России предложило обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации и при заезде в санатории.

Согласно проекту приказа, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов, пациенты должны будут показывать справку о вакцинации от COVID-19 во время госпитализации в медучреждения и при получении санаторно-курортного лечения «в целях создания комфортных условий для вакцинированных пациентов».

Документ разработан в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса, отмечается в проекте приказа.

Как писал сайт kp.ru, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов заявил, что поскольку в России рекомендации привиться очень многие игнорируют, в стране объективно необходима, кроме добровольной, обязательная вакцинация определенных групп граждан. COVID-19 — это заболевание, которое опасно для окружающих, добавил специалист.