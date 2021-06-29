В правительстве поддержали проект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных

В кабмине поддержали проект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект, подразумевающий введение штрафов до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Однако с учетом замечаний.

- Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — цитирует текст отзыва комиссии ТАСС.

Одним из авторов законопроекта выступает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Согласно документу, за пренебрежение к правилам содержания домашних животном, в том числе и оставления их без владельца, предлагается ввести штраф. Для физических лиц он составит до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей и для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

В 2020 году Минюст предлагал ввести в России штрафы за жестокое обращение с животными, которые будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Ведомство также предлагало усилить ответственность не только за жестокое обращение с животными, но за "несоблюдение общих требований к их содержанию" и "использованию в культурно-зрелищных целях".