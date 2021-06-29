Банк России выпустит более миллиона памятных монет с медвежонком Умкой Фото: пресс-служба Центробанка

Банк России анонсировал выпуск памятных монет с медвежонком «Умка» из популярного советского мультфильма. Тираж монет составит более миллиона штук.

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России и надписи «Российская Федерация», «Банк России» и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне монеты размещено цветное изображение героев мультфильма на фоне звездного и надпись «Умка». Монета выйдет тиражом 7 тыс. единиц, сообщается на сайте Центробанка.

Монета номиналом 25 рублей выйдет в двух вариантах – с цветным и бесцветным покрытиями. Они имеют на лицевой стороне изображение герба России, надпись полукругом: «Российская Федерация», обрамленную с обеих сторон сдвоенными ромбами, и товарный знак «Московского монетного двора». На оборотной стороне монет – изображения героев. Монеты с цветным покрытием выйдут тиражом в 150 тысяч штук, с бесцветным – 850 тысяч.

Мультфильм «Умка» вышел на советские телеэкраны в 1969 году. Он был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм».

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 ЦБ выпустил юбилейные два рубля, посвященные 100-летию со дня рождения академика Сахарова.