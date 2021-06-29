Экономист предрек череду уголовных дел за продажу фальшивых QR-кодов Фото: Алиса ТИТКО

Московские рестораны переходят на QR-коды. Теперь попасть в заведение можно по специальному пропуску, который получают вакцинированные люди.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время недобросовестные граждане попытаются нажиться на нововведении и будут торговать поддельными кодами. Это повлечет за собой череду уголовных дел, причем отвечать придется как продавцам, так и покупателям.

Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук полагает, что пока реального срока нарушителю удастся избежать, но если масштабы проблемы будут расти, то возможно и более жесткое наказание.

- Даркнет позволяет сохранить анонимность в первую очередь продавцу, но покупатель вряд ли сможет ее сохранить. Когда будут истории людей, которые хотели поехать на юг, купили QR-код и вместо этого теперь поедут на север – это будет иметь отрезвляющий эффект, - говорит Ющук в беседе с Life.ru.

Он уверен, что интерес к нелегальным покупкам увеличивается на фоне того, что людей слишком активно призывают участвовать в вакцинации. Но на сегодняшний день не существует иного способа взять под контроль заболевание, кроме формирования коллективного иммунитета.

- Как показывает практика, должно пройти достаточно времени, чтобы люди поняли, что за это есть реальная уголовная ответственность. Пока фактически такая криминализация уравняла покупку QR-кодов с продажей наркотиков со всеми проблемами и сложностями, - заключил профессор.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за фальшивый сертификат о пройденной вакцинации можно получить до одного года лишения свободы.

Тем временем в Московской области ввели дополнительные меры для предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия можно будет посещать при наличии QR-кода. А вот для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях специальный он не потребуется.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. сообщает телеканал "360".