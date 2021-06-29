Иммунолог рассказал, для чего создали вакцину «ЭпиВакКорона – Н» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный центр «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», накануне подал документы на регистрацию еще одной прививки - «ЭпиВакКорона-Н». В интервью сайту kp.ru, иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, для чего создали новую вакцину.

По словам кандидата медицинских наук, «ЭпиВакКорона» разработана на основе трех пептидов, которые связаны с белком-носителем, и разработка такой сложной вакцины довольна дорогая. Ученые из «Вектора» в ходе своих исследований попробовали упростить технологию и пришли к выводу, что достаточно оставить два пептида из трех.

- «ЭпиВакКорона – Н» создана не для того, чтобы усилить иммуногенность, иммунный ответ. Она нужна, чтобы удешевить производство и улучшить возможность массового производства вакцины в России, - объяснил Николай Крючков.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в РФ регистрацию прошли четыре вакцины от коронавируса. 26 июня четвертый препарат – однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» -поступил в гражданский оборот.

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