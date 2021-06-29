Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян соблюдать защитные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции россиянам продолжать соблюдать защитные меры до завершения формирования иммунитета. Такой совет министр дал во вторник, 29 июня, в ходе беседы с журналистами.

- Призываю привитых граждан до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры профилактики, то есть соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей. Очень важно делать это для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета в стране, - подчеркнул Михаил Мурашко.

В пресс-службе Минздрава РФ при этом напомнили, что иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции формируется в течение 21 дня после введения второго компонента препарата.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавирусной инфекции в 90 процентов.