Российские вирусологи оценили заявление о новом способе передачи коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские вирусологи отреагировали на исследование американских коллег, которые установили новый способ распространения COVID-19. Руководитель Научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Александр Семенов отметил, что пока нет подтверждений, что мутация более жизнеспособна и что новая форма распространения более активна, чем классическая.

- Пока не доказано, что вакцины не способны нейтрализовать этот штамм. На данный момент они нейтрализуют все существующие штаммы: альфа, бета, гамма и дельта, - отметил Семенов в беседе с сайтом mk.ru.

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, что открытие американских коллег не совсем новое.

- Речь идет о давно известной вещи. Есть альтернативный рецептор для коронавируса. Он сложнее называется, чем ACE2, но он есть. И в том, что этот конкретный мутант не связывается с клеткой с помощью ACE2, а связывается с помощью другого, ничего особенного нет, - комментирует Нетесов RT.

При обычном механизме заражения вирус с помощью спайкового белка цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 на поверхности клетки и проникает в нее. Мутирующий вирус не использует этот фермент.

Вирусолог отметил, что у каждого штамма есть свои мутации, которые делают его менее уязвимым для вакцин, но все же, именно вакцинация остается самым действенным способом борьбы с болезнью.

Пока в России вакцинировано 8% населения. Это создает высокую вероятность возникновения условий для эволюции инфекции.

- Восемь процентов - это крайне мало. У нас создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. То есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где можно отбирать варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов, - цитирует Пятый канал директора по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логинов.