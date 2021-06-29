Бывшего директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск Фото: соцсети

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова объявили в международный розыск по делу о неисполнении решения суда. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил его адвокат Владимир Воронин, ссылаясь на материалы ходатайства об избрании заочного ареста.

- Как оказалось, Ивану Жданову уже давно предъявлено обвинение по части второй статьи 315 Уголовного кодекса России за «злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Сейчас его объявили в международный розыск. Ни об одном из этих действий я проинформирован не был, - сказал правозащитник ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 июня адвокат Владимир Воронин сообщил, что экс-директор ФБК* Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. В отношении Жданова расследуется несколько уголовных дел: одно из них возбудили из-за невыплаты 29 миллионов рублей по решению суда бизнесмену Евгению Пригожину, другое заведено по статье 239 УК РФ о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента