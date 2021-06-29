МИД Чехии: посольство России законно занимает землю в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть парка «Стромовка» в Праге, которая была предоставленная в 1972 году кабинетом министров тогдашней Чехословакии в постоянное пользование посольству СССР, не будет передана пражским властям, которые накануне потребовали возвращения этой территории. Об этом во вторник, 29 июня, пишет издание Novinky, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Чехии.

- Власти Праги не могут получить от России часть данного парка, поскольку эта территория в 1972 году была переведена для постоянного использования тогдашнему советскому посольству. Здания на этой территории теперь законно принадлежат России, которая их выкупила. Это истекает из письма МИД Чехии руководству района Прага-7, - говорится в материале издания.

Напомним, накануне пражское руководство призвало правительство Чехии к переговорам с российской стороной о возвращении городу данной части парка «Стромовка».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что решение о том, как выстраивать отношения Праги с Москвой, должно принять чешское правительство, которое будет сформировано 8 и 9 октября этого года после выборов.