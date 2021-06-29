Инструкторы по выживанию дали советы, как спастись от грозы Фото: Иван ВИСЛОВ

«Суперливень», который прошел в Москве 28 июня, сопровождался грозой. В Подмосковье молния ударила в частный дом из-за чего начался пожар. Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей рассказал правила поведения во время грозы, которые помогут спасти жизнью.

Если стихия застала вас в частном доме, то нужно отключить все виды коммуникаций и закрыть окна. Если в доме есть печь, то лучше перестать поддерживать в ней огонь.

- Потому что дым на выходе из трубы теплый и велика вероятность, что это привлечет молнию, - говорит Михаил Макей телеканалу "360".

Лучше всего позаботиться о безопасности заранее и установить в частном доме громоотводы.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин советует держаться во время грозы подальше от окон и лоджий, а если непогода застала на улице, то не стоит прятаться под одиночные деревья.

Металлический зонтик может стать «приманкой» для молнии, так же как и сотовый телефон. Его использовать во время стихии не рекомендуется.

- Если гроза застала в воде, то нужно скорее добраться до берега и отойти от акватории подальше, - говорит Сергей Щетинин. – Тем, кто оказался во время разгула стихии за рулем по возможности лучше не передвигаться на машине, а припарковать ее на открытом месте.

Шансы, что молния попадет в машину малы, так как колеса сделаны из резины, которая не пропускает электричество. А вот антенна может притянуть удар.

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