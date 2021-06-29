На мосту через Волгу в Самаре началась надвижка пролетов

Мост через Волгу входит в состав маршрута Европа - Западный Китай. Фото - правительство Самарской области

Началась надвижка пролетных пролетных строений моста через Волгу в составе транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Старт надвижке дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я вас поздравляю с этим знаменательным событием. И даю старт надвижке первого пролета моста через Волгу. Поехали! - сказал губернатор.

Работы по строительству моста идут в соответствии с установленным графиком. Процесс надвижки контролируют специалист с помощью специальных датчиков и цифрового оборудования. Всего выполнят надвижку 25-ти пролетных строений, длина 20-ти из которых составляет 156 метров.

Процесс надвижки осуществляется с двух противоположных берегов реки. Пролеты металлические, их собрали непосредственно на стройплощадках.

Общая стоимость работ оценивается в 121 млрд рублей, в настоящее время готовность объекта составляет 25%.