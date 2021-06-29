Цена газа в Европе выросла до 400 долларов за тысячу кубометров Фото: Shutterstock

Спотовая цена газа на территории Европы преодолела отметку в 400 долларов за одну тысячу кубических метров на торгах украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данный торгов во вторник, 29 июня.

Фьючерс на следующий месяц по индексу TTF на ICE Futures в минувший понедельник закрылся на отметке в 398 долларов, однако сегодня днем торги открылись ценами на газ на уровне в 401 доллар. К 13:00 по московскому времени, то есть к моменту завершения аукциона бронирования, фьючерс увеличился до 409 долларов, а сразу после выхода его итогов подскочил до 414 долларов за тысячу кубометров.

Европейский газовый рынок оказался в непростой ситуации на фоне пандемия поставок СПГ и плановых ремонтов экспортных трубопроводов. Закачка газа в подземные хранилища Европы в настоящее время находится на минимальных уровнях.