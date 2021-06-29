Суд заочно арестовал экс-директора ФБК* Ивана Жданова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагатинский суд в российской столице принял решение заочно арестовать бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила пресс-секретарь суда.

В заявлении говорится, что Жданова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 315 Уголовного кодекса России о злостном неисполнении решения суда.

- Нагатинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Ему изменена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на месяц с момента задержания, - сообщила пресс-секретарь суда в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат Владимир Воронин заявил, что экс-директора ФБК* Ивана Жданова объявили в международный розыск по данному уголовному делу.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента