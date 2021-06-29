Более 40% взрослого населения ЕС прошли полную вакцинацию от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В странах Евросоюза около 41% взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавируса, сообщила на Брюссельском форуме глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, доля привитых одним компонентом вакцин составляет в ЕС около 60%. Она отметила, что это хорошие показатели, однако содружество должно поддержать другие страны мира, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Вакцинация является одним из столпов экономического восстановления ЕС, подчеркнула фон дер Ляйен. Кроме того, глава Еврокомиссии отметила финансовую помощь странам содружества в рамках программы Next Generation EU, предполагающую предоставление 27 членам ЕС свыше 800 миллиардов евро.

Как писал сайт kp.ru, 14 июня 2021 Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-паспортов для привитых от коронавируса. Владельцы сертификатов должны быть полностью вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами как минимум за 14 дней до поездки.