ИКАО представит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 13 сентября 2021 Фото: REUTERS

Международная организация гражданской авиации ИКАО представит доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске 13 сентября текущего 2021 года. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает агентство БелТА, ссылаясь на сообщении белорусского департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

- По итогам заседания Совета ИКАО было принято решение продолжить расследование для установления всех фактов и представить доклад 13 сентября. Если бы ИКАО опубликовала расшифровку данных с этого самолета, то отпали бы все доводы о незаконности действий Белоруссии, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, международная организация гражданской авиации решила провести собственное расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair FR4978 в столице Белоруссии. Представители ИКАО в настоящее время изучают все факты о посадку лайнера, чтобы предоставить официальные данные по результатам расследования.