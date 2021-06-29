Медик предположил, что «ЭпиВакКорону – Н» зарегистрируют к ноябрю 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона – H» может быть зарегистрирована в России к ноябрю 2021 года, сообщил kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«ЭпиВакКорона – Н» по ускоренной схеме в конце года, возможно, в ноябре, будет получать регистрационное удостоверение, в котором разработчики обязуются провести третью фазу исследований, скорее всего, сокращенного объема», – рассказал специалист.

Как пояснил Крючков, сейчас разработчики лишь приступают к клиническим исследованиям – препарат находится на первой стадии испытаний. По словам медика, «ЭпиВакКорона – Н» создается не для того, чтобы повысить способность организма к иммунному ответу на вирус, а для удешевления производства вакцины. Таким образом, отметил Крючков, появится возможность расширить выпуск препарата и сделать его более массовым.

Как писал сайт kp.ru, на днях Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, которая получила название «ЭпиВакКорона – Н». Препарат будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».