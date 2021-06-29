В США объяснили, почему Украина опасный и недостойный союзник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 29 июня, заявил старший научный сотрудник в сфере внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в своей колонке для издания National Interest.

Эксперт напомнил, что американская сторона неоднократно насильно свергала неугодные для себя правительства по всему миру: на Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. По словам Карпентера, данные организации продолжают оказывать влияние на политику Украины и по сей день.

Автор статьи заявил также о плачевной ситуации с правами человека и свободами в Незалежной. По его словам, из-за этого Украина не дотягивает до включения в список важных союзников Соединенных Штатов.

- В стратегическом плане Украина является ловушкой, которая может втянуть американскую сторону в ненужную ей войну. С моральной точки зрения имидж украинских властей полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты из западных стран. Никакая «лакировка реальности» тут уже не поможет. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный, - подчеркнул Тед Гален Карпентер.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне представители американского министерства обороны обсудили ситуацию на Украине с союзниками США по НАТО.