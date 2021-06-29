Салливан заявил о необходимости урегулировать визовый вопрос между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости урегулировать визовый вопрос между Россией и США. По словам дипломата во вторник, 29 июня, посольство Штатов в Москве сможет нанять американских граждан США на место бывших сотрудников - россиян только после того, как стороны урегулируют данный вопрос.

- Это значительная проблема. В последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. Этот вопрос необходимо немедленно решить, - подчеркнул Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Американский посол в РФ также выразил надежду на то, что в результате переговоров с российской стороной получится восстановить платформу для предоставления консульских услуг.

Напомним, накануне Джон Салливан заявил, что после 1 августа посольство США в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме из-за требований России не нанимать персонал из третьих стран. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США сами уничтожают свою консульскую службу в нашей стране.