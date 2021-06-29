Российские авиакомпании допускают отмену половины рейсов на курорты Краснодарского края Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиационные компании могут отменить по меньшей мере половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус или вакцинации для экипажей самолетов. Об этом во вторник, 29 июня, заявил в интервью агентству ТАСС источник, близкий к «Аэрофлоту».

- Минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Бортпроводники и пилоты больше не будут размещаться в отелях Краснодарского края без наличия сертификата о вакцинации или теста. У многих экипажи остаются в этих городах и выполняют курортную программу полетов. Просто физически нельзя обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня, - говорится в сообщении.

Источник агентств, близкий к топ-менеджменту «Победы» отметил, что авиакомпания в настоящее время рассматривает возможность сократить полетную программу в регион на 40-50 процентов.

Как писал сайт kp.ru, тем временем мэрия Сочи заявила, что никаких массовых отмен туров на курорт нет, несмотря на ограничения из-за коронавируса. По мнению представителей администрации города, туроператоры делают такие громкие заявления специально.

Накануне сообщалось, что в Геленджике в настоящее время отдыхают более 80 тысяч туристов: российские путешественники не спешат отменять забронированные туры на август и ждут, что введенные ограничения смягчат.