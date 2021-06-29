Брижит Бардо оштрафовали на семь тысяч евро за оскорбление французского чиновника Фото: EAST NEWS

Суд города Арраса в северном французском департаменте Нор оштрафовал известную актрису Брижит Бардо на семь тысяч евро за оскорбление руководителя Французского общества охотников Вилли Шрена. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает AFP.

В частности, суд постановил, что актриса должна выплатить французскому чиновнику тысячу евро в качестве компенсаций юридических затрат и еще одну тысячу как компенсацию морального ущерба. Брижит Бардо также обязали в двухнедельный срок изъять с сайта ее организации защиты животных из опубликованной там статьи все оскорбления в адрес главного охотника Франции.

Жесткая критика в отношении Вилли Шрена была опубликована на сайте актрисы в октябре 2019 года. Бардо заявила, что охотники - «нелюди, отличающиеся редкостной трусостью, которые своими действиями терроризируют животный мир». Главу Французского общества охотников она представила в качестве «классического примера» подобного отношения к животным.

Сама Брижит Бардо после предъявления обвинений признала, что ее заявления были «несколько резкими». В то же время она отметила, что вопрос о гибели животных от рук охотников «является одной из тем, сильно волнующих жителей Франции».