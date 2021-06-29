Центробанк РФ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 кредитных организаций страны для тестирования платформы цифрового рубля. Об этом во вторник, 29 июня, сообщается на официальном сайте регулятора.

- ЦБ России сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, в которую вошли 12 банков. Эти кредитные организации выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России, - говорится в сообщении.

Представители регулятора отметили, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года. Тестирование стартует в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов. По итогам данной работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля в России.

Во время первого этапа планируется протестировать эмиссию цифрового рубля, в дальнейшем Центробанк намерен расширить список тестируемых операций и увеличить количество участников пилотного проекта.