Российский депутат пообещал солдатам НАТО «более шикарные» обеды при совместных учениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солдат НАТО в случае совместных учений с Россией ждут «более шикарные» обеды, чем предложила им украинская сторона во время учений Sea Breeze. Об этом во вторник, 29 июня, заявил первый заместитель председателя комитета российской Государственной думы по обороне Андрей Красов.

- В Вооруженных силах России все абсолютно по-другому. Если бы натовцы дружили с нами, то мы бы им могли организовать более роскошные приемы пищи в соответствии со всеми нормами продовольственного обеспечения российских военных. К сожалению, десантники Британии участвуют в совместных учениях на территории Украины, поэтому пусть довольствуются тем угощением, которое им Украина предлагает, - отметил депутат в интервью изданию «Лента.ру».

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне британский солдат, который в настоящее время принимает участие в военных учениях Sea Breeze 2021, высмеял скудные обеды, которые предложила украинская сторона натовским военнослужащим. Мужчина разместил в соцсети фотографию с обедом в виде гречки, куска помидора, огурца и одной сосиски