Представитель ГИБДД рассказал о программе «ПДД в PROвинцию» в Ставропольском крае

В апреле 2021 года в Ставропольском крае прошла социальная кампания «ПДД в PROвинцию». О ее основных особенностях, целях и результатах рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Ставропольскому краю Евгений Александрович Синицын в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что основной проблемой в сельской местности является малая осведомленность населения, а также меньшая доступность информации из-за ограниченного доступа к СМИ и сети Интернет. По словам Синицына, программа «ПДД в PROвинцию» как раз и была направлена на повышение уровня осведомленности жителей региона о важности соблюдения ПДД. В частности, для местных жителей были подготовлены тематические брошюры (дорхенгеры), в которых были сформулированы основные тезисы по безопасному поведению на дорогах, в том числе в сельской местности.

«За этот месяц работы с сельским населением мы распространили порядка 170 тысяч профилактических дорхенгеров. Получили от населения порядка 400 предложений о реконструкции улично-дорожной сети, по обустройству определенными техническими средствами организации дорожного движения конкретного населенного пункта», - заявил Евгений Александрович Синицын во время программы «Россия в движении».

Эксперт отметил, что в сельской местности особенно важно не только самим регулировать дорожно-транспортную обстановку, но и прислушиваться к мнению жителей, поскольку они лучше знают специфику своей местности и могут более четко обрисовать имеющиеся проблемы.

«Нужно прислушиваться к их мнению, как организовать процесс движения здесь, какие технические средства организации дорожного движения нужны именно в этом конкретном пункте», - добавил эксперт.

Синицын отметил, что все полученные в рамках социальной кампании предложения были переданы на рассмотрение главам муниципальных образований и собственникам автодорог.