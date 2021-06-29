Трансгендер впервые победил на конкурсе красоты в США

Каталуна Энрикес стала «Мисс Невада» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трансгендер впервые в истории одержал победу на американском конкурсе красоты: 27-летняя трансгендер Каталуна Энрикес стала «Мисс Невада». Об этом во вторник, 29 июня, пишет издание Daily Mail.

Каталуна Энрикес родилась мальчиком, однако в минувшее воскресенье её признали самой красивой женщиной штата Невада в ходе конкурса, который проходил в отеле-казино South Point в Лас-Вегасе. Теперь трансгендер планирует принять участие в национальном конкурсе в ноябре 2021 года и побороться за титул «Мисс США».

Трансгендер родился на Филиппинах и переехал в Соединенные Штаты с родителями в возрасте десяти лет. Впервые Каталуна начала участвовать в конкурсах в 2016 году, а позже работала моделью. Не все в ее карьере было гладко: по словам «девушки», одно мероприятие было испорчено после того, как судьи узнали, что она трансгендер.

Среди побед других достижений Энрикес — победы в конкурсах Queen California, Queen USA 2016, Super Sireyna WWUSA, международном конкурсе трансгендеров Queen of the Universe, а также в предварительном конкурсе Miss Silver State USA.